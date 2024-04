Avete visto le nuove aiuole in Piazza Duomo?

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di sabato 27 aprile 2024) Un nuovo spazio verde nel cuore pulsante di Milano, dallo scorso 19 aprile Zegna ha dato vita ad un’atmosfera unica nelledi, è finita l’era delle quaranta palme e banani firmati Starbucks che per anni hanno fatto discutere, è scaduto il contratto del bando che dava in concessione (dal 2017) l’ambitissimo spazio al colosso americano. Il concept Oasi Zegna Si tratta di un progetto, realizzato in collaborazione con il Comune di Milano e della durata di tre anni, e ha l’obiettivo di creare uno spazio verde ispirato alla filosofia di responsabilita? ambientale dell’Oasi Zegna, un territorio naturale che si estende per 100 chilometri quadrati nella cornice delle Alpi Biellesi, in Piemonte. Agli inizi del Novecento, Ermenegildo Zegna intraprese un vasto programma di riforestazione nell’area montuosa attorno al suo ...