Autonomia | Carfagna - ' sfida per Sud se non parte svantaggiato'

Sono quattro le giovanili bianconere impegnate in campionato in questo week end. Oltre alla Primavera 2, sfide importanti attendono anche l’Under 17 e l’Under 15, impegnate domenica nel derby contro il Rimini; l’Under 16 giocherà invece contro la Spal. L’Under 14 e l’Under 13 saranno impegnate in ...

