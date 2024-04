Auto piomba contro i tavoli di un bar - sei feriti tra cui due bimbi

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di sabato 27 aprile 2024) Sei persone, di cui due minori, sono rimaste ferite nel primo pomeriggio di oggi, in Largo Faraglia a Sulmona, per un’che si è sfrenata ed è finita sul dehors di un locale . L’episodio è avvenuto intorno alle 14.30, in pieno centro storico. Da una prima ricostruzione si è appreso che una Ford Eco Sport, di proprietà di un turista che era parcheggiata ad un lato di Largo Faraglia, si è...