ATP Madrid - Rafael Nadal | L’importante è ritrovare la fiducia nel mio fisic - i miei muscoli devono adattarsi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 aprile 2024) Da Barcellona aarriva il riscatto di Rafa. Il mancino di Manacor trova il riscatto contro Alex De Minaur, colui che lo aveva sconfitto in Catalogna, superandolo con un ottimo 7-6 6-3 raggiungendo così gli ottavi di finale, dove affronterà l’argentino Pedro Cachin, bravo ad avere la meglio su Frances Tiafoe. “Sono felice – affermain conferenza stampa – venivo da qualche giorno in cui era difficile pensare che sarei arrivato al terzo turno. Non avevo intenzione di rimanere in campo per più di due ore, è stato fantastico. Ancora oggi è difficile pensare in grande, la mia priorità rimane quella che non mi accada nulla di grave nelle prossime settimane, in primis dal punto di vistao. Se poi migliorerò, vedremo come risponde il tennis che non è una cosa automatica“.parla poi ...