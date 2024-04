ATP Madrid 2024 oggi 27 aprile | ordine di gioco - orari delle partit - -v, streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 aprile 2024) Quarta giornata del Masters 1000 dial maschile, la quinta al femminile: nel primo caso si completano i secondi turni, nel secondo si aprono i terzi turni. Sarà un sabato bollente sulla terra battuta della Caja Magica madrilena, con quattro italiani in campo nel singolare maschile: Jannik Sinner e Lorenzo Sonego si sfideranno nel derby, Flavio Cobolli sarà opposto al cileno Nicolas Jarry e Matteo Arnaldi contro il numero 4 del mondo Daniil Medvedev. Jannik Sinner che tornerà in campo a due anni di distanza nel torneo della capitale spagnola e troverà nel derby l’amico e compagno di doppio Lorenzo Sonego sul Campo Centrale, il Manolo Santana Stadium, come secondo incontro dalle 11.00 ma non prima12.30. Terzo match sullo Stadium 3 sarà invece quello di Matteo Arnaldi contro la testa di serie numero 3 Daniil Medvedev: un confronto difficile, ...