Atletica - Simbine batte Coleman! Sorpasso a doppia velocit - ma si resta sopra i 10 Kerley annaspa

(Di sabato 27 aprile 2024) Scendere sotto i dieci secondi si sta rivelando molto complicato in questo avvio di stagione. Sembra che l’universo dei 100 metri debba ancora destarsi quando mancano ormai tre mesi alle Olimpiadi di Parigi 2024. Per il momento il muro è stato sfondato soltanto dal 17enne statunitense Christian Miller (9.93) e dal 21enne nigeriano Favour Oghene Tejiri Ashe (9.99). Oggi c’era grande attesa per la gara di Suzhou (Cina), nell’ambito della seconda tappa della Diamond League, ma anche dal massimo circuito internazionale itinerante non è arrivata la zampata di lusso a livello cronometrico. Il sudafricano Akaniha infatti vinto a sorpresa in 10.01 con 0,1 m/s di vento contrario. Il 30enne, sempre ai piedi del podio nei grandi eventi internazionali degli ultimi anni (quarto alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e quinto ai Mondiali 2022), si è scatenato in corsia 6, ...