Atletica - Mattia Furlani quinto in Diamond League | serie lineare in attesa del guizz - vince Dendy

(Di sabato 27 aprile 2024)ha fatto il proprio esordio stagionale all’aperto. Il giovane talento tricolore del salto in lungo, che durante l’inverno ha conquistato la medaglia d’argento ai Mondiali Indoor e ha siglato il record italiano in sala (8.34 metri ad Ancona), ha scelto la seconda tappa dellaper aprire la propria annata agonistica sotto il cielo. Il 19enne è sceso in pedana a Suzhou (Cina) e ha onorato l’impegno nel massimo circuito internazionale itinerante dileggera, anche se è rimasto lontano dalle misure di cui è accreditato. Avvio senza particolari sussulti per il Campione d’Europa Under 20, che vanta un personale outdoor di 8.24 metri e che lo scorso anno stampò un superbo 8.44 ventoso.si è infatti fermato in quinta posizione ...

La DIRETTA LIVE della seconda tappa della Diamond League di atletica leggera 2024 a Suzhou : tutti gli aggiornamenti in tempo reale. Dopo il season opening della scorsa settimana a Xiamen, si rimane in Cina con il secondo appuntamento, che vedrà l’esordio di Mattia Furlani nel salto in lungo. Per ... Continua a leggere>>

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA EAST COAST RELAYS DI Atletica CON MARCELL JACOBS DALLE 21.30 12.02: Nel lungo la statunitense Burks sale in seconda posizione con 6.59 quando siamo a metà della seconda rotazione 11.58: Nesusna novità dal disco dopo tre rotazioni: ... Continua a leggere>>

La Diamond League resta in terra cinese per la seconda tappa della stagione 2024. Nella umida Suzhou vanno in scena le gare di giornata. L’unico azzurro in gara è Mattia Furlani , impegnato nel salto in lungo. L’azzurro conquista la quinta piazza, ma nonostante la sua prestazione si migliori nel ... Continua a leggere>>

Shanghai, nei 100 m tra Coleman e Kerley vince Simbine, Duplantis vince senza record, nel lungo quinto furlani - Kerr invece aveva preso il 2.31 al secondo tentativo. Terzo Vernon Turner, a 2.27. furlani quinto nel lungo Non accede ai final three Mattia furlani, che si piazza al quinto posto con la misura di ...

Continua a leggere>>

Diamond League: furlani 7,88 in Cina - Quinta piazza per Mattia furlani al debutto stagionale all’aperto in Wanda Diamond League a Suzhou, in Cina. L’argento mondiale indoor del lungo atterra a 7,88 al quarto turno (vento +0.1) in una gara ...

Continua a leggere>>

atletica, Mattia furlani quinto in Diamond League: serie lineare in attesa del guizzo, vince Dendy - Mattia furlani ha fatto il proprio esordio stagionale all'aperto. Il giovane talento tricolore del salto in lungo, che durante l'inverno ha conquistato la ...

Continua a leggere>>