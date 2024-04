Atletica leggera - Furlani quinto con 7,88 nella tappa di Diamond League in Cina

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 27 aprile 2024) Milano, 27 aprile 2024 - Quinta piazza per Mattiaal debutto stagionale all’aperto in Wandaa Suzhou, in. L’argento mondiale indoor del lungo atterra a 7,88 al quarto turno (vento +0.1) in una gara che complessivamente non decolla per nessuno dei protagonisti attesi: vittoria per lo statunitense Marquis Dendy con 8,05 (-0.2) davanti ai cinesi Wang Jianan (8,04/0.0) e Shi Yuhao (7,99/-0.7). Quarto il giamaicano Carey McLeod (7,93/+0.8).serie dell’azzurro delle Fiamme Oro anche un 7,77 iniziale (+0.1) regalando 21 centimetri all’asse di battuta, 7,76 (-0.1) al secondo e un doppio 7,80 al terzo e alingresso in pedana con vento leggermente contrario (-0.7 e -0.4). Per il 19enne reatino seguito a Suzhou da mamma-coach Khaty Seck, in una serata ...