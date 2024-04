Atletica | Jacobs torna e fa 10' ' 11 sui 100 m

(Di sabato 27 aprile 2024) Il campione olimpico Marcellin pista a Jacksonville, in Florida, in una super sfida dei 100 metri e corre in 10''11 la sua batteria, chiudendo con lo stesso tempo del compagno di allenamento, lo statunitense Trayvon Bromell.non correva i 100 metri dallo scorso settembre.

