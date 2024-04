Atletica - Hughes non si nasconde | Voglio vincere l’oro sui 100 e nella 4×100 all’Olimpico di Roma

(Di sabato 27 aprile 2024) Ospite del podcast ‘Ignite‘ della European Athletics, Zharnelha lanciato la sfida a Marcell Jacobs in vista degli Europei di, in programma a giugno: “Sogno di correre sulla pista dell’Olimpico enei 100 metri estaffetta. Io favorito? E’ giusto che faccia parte degli atleti che lo sono, ma a prescindere da ciò andrò aper divertirmi e disputare una buona gara. Dopo esserci andato vicino nel 2022 a Monaco,finalmente conquistare questo titolo europeo“. L’atleta britannico ha poi raccontato le sue emozioni quando mette piede in pista: “Entrare allo stadio quando si devono posizionare i blocchi è una sensazione davvero intensa. A volte può essere pauroso ritrovarsi lì col rumore del pubblico attorno: ...

