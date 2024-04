Atletica - Gianmarco Tamberi osserva il duello Kerr-Barshim Le misure di Diamond League e lo squillo di Harrison

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 aprile 2024)hato da vicino quanto è successo sulla pedana di Suzhou (Cina), dove è andata in scena la seconda tappa della. Il Campione Olimpico, del Mondo e d’Europa di salto in alto ha assistito al belper la vittoria tra il neozelandese Hamishe il qatarino Mutaz Essa, suo grande amico-rivale con cui ha condiviso il titolo ai Giochi di Tokyo 2020. Il fuoriclasse marchigiano, che si è ripreso dall’influenza della scorsa settimana e che si sta preparando per i grandi appuntamenti estivi, ha scrutato due avversari di punta che ritroverà sicuramente alle Olimpiadi di Parigi 2024. A vincere è stato, che ha superato 2.31 metri al secondo assalto. Il fresco Campione del Mondo indoor ...