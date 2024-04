Atalanta-Empoli domenica 28 aprile 2024 ore 18 | 00 | formazioni - quot - pronostici

(Di sabato 27 aprile 2024) L’arriva al Gewiss Stadium sulla scia di una vittoria pesantissima nell’1-0 contro il Napoli firmato in apertura da Cerri, con i toscani che hanno fatto un balzo in avanti per uscire dalla zona rossa della classifica e trovare la seconda vittoria casalinga consecutiva dopo quella contro il Torino. Condizione emotiva ideale per affrontare una InfoBetting: Scommesse Sportive e

L’Empoli arriva al Gewiss Stadium sulla scia di una vittoria pesantissima nell’1-0 contro il Napoli firmato in apertura da Cerri, con i toscani che hanno fatto un balzo in avanti per uscire dalla zona rossa della classifica e trovare la seconda vittoria casalinga consecutiva dopo quella contro il ... Continua a leggere>>

atalanta-empoli, Acquafresca: “Gasperini saprà prepararla, senza pensare all’Europa League. La Dea è una squadra internazionale” - atalanta-empoli, Acquafresca, ex attaccante che nella sua carriera ha vestito anche la maglia della Dea, è intervenuto in esclusiva a Tag24 ...

Continua a leggere>>

Nicola: “L’Atalanta è un punto di riferimento per chi ama il calcio” - NICOLA PRIMA DI atalanta-empoli. “Abbiamo lavorato bene in settimana, in cui abbiamo cercato di limare tutti i dettagli possibili. La difesa per noi è sempre di squadra, mai solo i singoli, e soprattu ...

Continua a leggere>>

Calcio: Nicola "L'Empoli non può fare calcoli, pronti per l'Atalanta" - 'La squadra di Gasperini è ormai un punto di riferimento, ma noi dobbiamo andare in campo sicuri', dice il tecnico azzurro EMPOLI ...

Continua a leggere>>