Arriva Spighy - il videogioco per bambini che ha come protagonista una spiga di grano

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di sabato 27 aprile 2024) Riusciràa recuperare il pacchetto di Rigacuore che gli era stato rubato? Ecco la trama, semplice e coinvolgente, delideato da La Molisana, pastificio italiano che ha dato vita al suo primo gioco percon l'obiettivo di raccontare la filiera del. E per i più fortunati, c'è in palio anche un viaggio a Disneyland., ilsulla filiera della pasta, lo spirito tenace è il nome del videogame, e anche quello del, una simpatica e determinatadi. Quattro i livelli da superare, gli stessi della filiera: il campo, il mulino, il pastificio e la tavola. La missione? Ritrovare i Rigacuore, i rigatoni a forma di cuore del brand. I più competitivi non ...