Arrestato latitante a Marano si nascondeva in via Castelbelvedere

Non è bastato la parrucca per eludere il controllo dei Carabinieri. Fabio D’Agostino, 37 anni, latitante del clan Orlando-Polverino-Nuvoletta, è stato tratto in arresto nella serata di ieri a Marano. Marano, latitante indossa la parrucca e va a trovare moglie e figlio: arrestato in strada I ...

Continua a leggere>>