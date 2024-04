Armani e Barcellona - applausi al palasport Sono loro le favorite nel torneo della 4 Torri

(Di sabato 27 aprile 2024) Sembrano essere Olimpia Milano ele grandiper la conquista dell’Entry Level Tournament ‘Città di Ferrara’, arrivato ieri pomeriggio a metà del suo cammino dopo due giorni di vera e propria full immersion alla Bondi Arena. Ilorganizzato dalla Despar 4e riservato alle migliori formazioni under 13 europee sta richiamando alcittadino tantissimi addetti ai lavori, e così sarà fino a domani, giornata conclusivamanifestazione. Dopo due giorni di gare sembra essere tutto apparecchiato per una finale tra Milano, detentrice del titolo, e FC, fin qui dominatrice del: le ‘scarpette rosse’ hanno surclassato prima Venezia (99-45) e poi il Bayern Monaco, mentre i catalani si ...

Medvedev favorito ma non imbattibile: Arnaldi può sognare il terzo turno a Madrid - Matteo Arnaldi sa come si batte il numero 4 del mondo a Madrid. L'ha fatto lo scorso anno contro Casper Ruud. Ci riproverà stavolta contro Daniil Medvedev ...

Quando gioca Sinner: favorito su Sonego ma a Madrid non ha mai avuto fortuna. L'orario del match - – La chiamavano ‘el Clasico’. Sinner-Sonego è diventata un po’ come Real Madrid-barcellona, però qui la sfida è tra amici. I due eroi della Coppa Davis si sfidano sabato 27 aprile (il match è in progr ...

ATP Madrid, Nadal-De Minaur: come vederla in streaming - Le indicazioni su come vedere in diretta streaming l'incontro tra Nadal e De Minaur valido per il secondo turno dell'ATP Madrid.

