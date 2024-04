Aree umide ripristinate grazie alla donazione di una socia della Lipu

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 27 aprile 2024) Due zoneche risultavano compromesse sono statee arricchiranno la biodiversitàriserva naturale Bosco Negri, gestita dcon i Comuni di Pavia e San Martino Siccomario nonché col Parco del Ticino. La riqualificazione ambientale sarà importante per la riproduzionerana di Lataste e per gli aironi cenerini che vivono nell’adiacente garzaia. I lavori in un’area al margine Ovestriserva sono stati resi possibili da una riccaeffettuata in memoria del marito da una, presente all’evento cui hanno partecipato Francesca Monno e Fabio Signorelli, consiglieri del Parco del Ticino, accompagnati da Stefania Ratano, responsabile ...