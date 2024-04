Aperit-Hero | Green Arrow - essere persone migliori

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di sabato 27 aprile 2024) Bentornati in questa nuova puntata dedicata al format dei nostri supereroi più amati! In questo nuovo episodio parliamo di un personaggio complesso, molto intricato, che nel corso della sua vita è stato molte cose, fino ad arrivare all’apice. Il protagonista di questo episodio di, per gli amici Oliver Queen! Di eroi tormentati ne abbiamo davvero tantissimi, così come questi eroi hanno davvero tantissimi traumi. Traumi che ci ricordano che questi personaggi che tanto ammiriamo sono umani a loro volta, come nel caso di Ghost Rider. Ora però parliamo di un personaggio di per sé molto umano, uno di quegli eroi che di super non hanno niente, se non il loro ingegno, la loro attrezzatura e la loro grande determinazione. Il protagonista di oggi è proprio uno di loro, interpretato dall’attore ...