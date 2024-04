Aosta - la denuncia di un centro antiviolenza | “Pressioni sulle donne per non farle abortire”

Per le donne le prime volte non finiscono mai e anche in Serie A arriva l'inedita terna di arbitri al femminile: dopo le prove generali in Coppa Italia e Serie B, domenica per la gara-passerella dell'Inter a San Siro con il Torino in campo a dirigere ci sarà Maria Sole Ferrieri-Caputi e le ...

