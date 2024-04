Antonio Riva apre il mese della moda sposa con Ikebana

(Di sabato 27 aprile 2024)Milano ha portato in scena presso l’Atelier di Corso Venezia 44 il prossimo capitolocon. Il nomecollezione, che lega la tradizione alla più fresca contemporaneità, è ispirato all’antica arte giapponese di disporre i fiori in composizioni creative e armoniose. Creazioni suggestive e raffinate che incarnano l’essenzaproposta dove i volumi giocano con le texture senza rinunciare a una immancabile nota di romanticismo. Il legame dicon la cultura giapponese si traduce nella ricerca di un perfetto equilibrio tra proporzioni e colori. Nomi e volumi sono ispirati ai fiori, mentre le ruches e i fiocchi richiamano con grazia i contorni delicati delle foglie e dei ...

Roma, 12 apr. (Adnkronos) – Una docuserie in dieci episodi di breve durata che mostra in modo intimo e misurato le idee, la passione e le competenze alla base del lavoro e delle creazioni di assoluta eccellenza realizzate da alcune tra le più rappresentative imprese artigiane del gruppo O.T.B. È ... Continua a leggere>>

(Adnkronos) – Una docuserie in dieci episodi di breve durata che mostra in modo intimo e misurato le idee, la passione e le competenze alla base del lavoro e delle creazioni di assoluta eccellenza realizzate da alcune tra le più rappresentative imprese artigiane del gruppo O.T.B. È questo il ... Continua a leggere>>

Dalla collaborazione di Venchi e Missoni nasce un gelato in edizione limitata. Dal 18 al 21 aprile, in occasione della Milano Design Week, gli avventori della fiera possono provare la nuova dolce creazione che mette insieme le materie prime food della nota azienda di cioccolato e gelati Venchi, e ... Continua a leggere>>

Turisti nudi per una moda social sulla duna "più spettacolare del mondo": è polemica - Le autorità della Namibia hanno condannato con fermezza il comportamento dei giovani che hanno posato nudi su una delle principali attrazioni del paese: la duna Big Daddy nel deserto del Namib ...

Continua a leggere>>

Cento donne in riva al mare per promuovere la moda "made in Salento" - È stato girato un video con il sostegno dal Comune di Porto Cesareo: tra le protagoniste ci sono la sindaca Tarantino e l'assessore Paladini. La squadra di lavoro è formata dagli allievi dell’istituto ...

Continua a leggere>>

Imprenditoria femminile, a Casteldaccia un evento di arte e moda - Si è tenuta una tavola rotonda per sensibilizzare su gender gap e violenza di genere CASTELDACCIA (PALERMO) – Promuovere la valorizzazione dell’imprenditoria femminile ed elaborare proposte concrete p ...

Continua a leggere>>