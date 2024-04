Amministrative Teverola - l’ex assessore Giusy Caputo candidata con Teverola Sostenibile

(Di sabato 27 aprile 2024). Giuseppinanella lista “” con Alfonso Fattore sindaco.a Bilancio, Programmazione Finanziaria e Tributi nell’ultima consiliatura, componente della Commissione Controllo e Garanzia, ha scelto fin dal primo momento di dar vita a questo progetto politico, contribuendo a definire i valori insindacabili a difesa del territorio di questo schieramento. “Ho scelto di scendere in campo accanto all’unico candidato che rispecchia i miei valori. Quando è iniziata la mia carriera politica ero una giovane donna in procinto di diventare mamma, e già allora scelsi di fare la mia parte. Ed oggi, dopo 5 anni, lo ribadisco con ancora più forza. Ci metto la faccia, il coraggio e la volontà di ...

teverola, Crescenzo Salve candidato di “Futura” per Caserta Sindaco - teverola (Caserta) - Crescenzo Salve scende in campo per le prossime elezioni amministrative. Lo fa al fianco del dottor Gennaro Caserta, candidato sindaco di ...

teverola, l’ex sindaco Barbato candidato consigliere nella lista di Gennaro Caserta - teverola (Caserta) - L'ex sindaco Tommaso Barbato scenderà in campo come candidato consigliere nella lista “teverola Futura” guidata dal candidato sindaco ...

Elezioni, sarà sfida a tre per la fascia tricolore - Da un lato Alfonso Fattore, 28 anni, aspirante fascia tricolore con il gruppo teverola Sostenibile. assessore all’Ambiente e alla Polizia Municipale nell’ultima consiliatura, ha ottenuto la fiducia di ...

