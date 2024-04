Amici - famoso comico rivela di aver fatto in passato i provini per il talent | Mi bocciarono

(Di sabato 27 aprile 2024) Ciro Priello, membro del gruppoThe Jackal, hato di essere stato scartato alle selezioni didi Maria De Filippi. In una recente intervista rilasciata al quotidiano La Repubblica, l’attore e youtuber napoletano ha raccontato diesordito in televisione partecipando ai casting delshow di Canale 5 nel 2004. Ciro, che sin dalla giovane età ha studiato danza, non riuscì a superare l’ultima fase delle selezioni per la categoria ballo decidendo così di dedicarsi alla produzione di video che lo porterà, l’anno successivo, alla creazione dei The Jackal. “Quando ero piccolo i miei genitori frequentavano una scuola di danza. Mi ci portarono una volta e quello fu il mio primo modo di esprimermi a 360 gradi. Sono sempre stato un bambino molto timido e ritrovai nella danza il momento ...

amici 23, gli ospiti di sabato 27/04: Can Yaman in studio, Geolier in collegamento - Anche in quell'occasione il comico non era a conoscenza della videochiamata che il cantautore romano avrebbe fatto, proprio come è successo giovedì scorso con Geolier. La puntata di amici che andrà in ...

amici 23, Mida scoppia a piangere: “Cerco di fare quello con le pa**e, ma non serve e bisogna fare un passo indietro” - Il Serale di “amici di Maria De Filippi” si avvicina sempre di più alla Finale, prevista su Canale 5 il 18 maggio in prima serata. Tra i cantanti più amati di questa edizione c’è Mida. All’apparenza d ...

I migliori anni, amici, Madagascar 2 o Gramellini La tv del 27 aprile - Su Canale5 alle 21.30 ci sarà una nuova puntata di “amici”, condotto da Maria De Filippi ... Su Rai5 alle 21.10 andrà in scena “Per fortuna che c’è Riccardo”. Il comico Riccardo Rossi riscrive la ...

