Alla Fox la security dell’Inter La società lucchese è da scudetto

(Di sabato 27 aprile 2024) Lucca, 27 aprile 2024 – La“Fox“ con sede in via Fillungo, nota per laal Summer Festival, è stata ingaggiata dall’Inter per garantire la sicurezza anche nei festeggiamenti per lo. Fox si occupa da inizio campionato della sicurezza e controlli sulla Curva Nord a San Siro e della tifoseria ultras nelle trasferte di Champions League. Gianni Bartalini e alcuni addetti Fox “Il rapporto con Inter è iniziato lo scorso anno – spiega il titolare Gianni Bartalini – a seguito di alcune problematiche che avevano avuto nel settore Curva Nord ed in cui necessitava che la sicurezza fosse gestita da unanon di Milano. La scelta è ricaduta su Fox in quanto aveva i parametri di professionalità e affidabilità che la Corporatedi Inter ...

... Helena Dalli, Irene Fellin, secretary general special representative for Women peace and security ... a oggi, conta circa 90 delegati provenienti da Paesi di tutto il mondo, tra esponenti della società ...

Continua a leggere>>

Si parla anche di come le società passano da livelli alti di fiducia a livelli bassi, e viceversa. ... we have replaced many of the rituals and behaviors of interpersonal trust with security mechanisms ...

Continua a leggere>>