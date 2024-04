Alfonsine - Pd e Pri uniti per la ricandidatura del sindaco Graziani

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 27 aprile 2024) È da considerarsi a tutti gli effetti ‘storica’ e di rilevanza politica, l’alleanza concretizzatasi adtra il Pd e il Pri (Partito Repubblicano Italiano), in vista delle elezioni amministrative in programma l’8 e 9 giugno prossimi. A seguito delle importanti convergenze programmatiche avvenute, il partito dell’‘Edera’ è infatti entrato nell’alleanza a sostegno della riconferma delRiccardo. Come osserva Eugenio Fusignani, segretario Pri della regione Emilia Romagna, "con l’accordo disi è aggiunto un altro tassello al mosaico che va nella direzione di omogeneizzare, per quanto possibile, la presenza repubblicana nel territorio della provincia di Ravenna e, più in generale, nella regione. Questo, ovviamente, nell’ottica di un respiro che supera i confini municipali e che ha come ...