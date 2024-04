Al via la nuova edizione di Cotto e Mangiato – Il Menù | i dettagli

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di sabato 27 aprile 2024) Al via ladi “– Il”, l’iconico programma di Italia 1 condotto da Tessa Gelisio Dal 29 aprile, da lunedì a sabato, alle ore 12.05, al via ladi “– Il”, l’iconico programma di Italia 1 condotto da Tessa Gelisio. Tra le novità, gli Sfoglia, ricette dedicate agli amanti della pasta fresca con il “Re della sfoglia” Beniamino Baleotti. Un’occasione unica per riscoprire il mestiere dello sfoglino e per conoscere la storia di un’eccellenza del Made in Italy. Leggi anche –> Isola dei famosi, esplodono i malumori in Honduras: Marina Suma in difficoltà E poi, dalla splendida location del labirinto della Masone di Fontanellato, in ...