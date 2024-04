(Di sabato 27 aprile 2024) Micheleha lanciato sui social un appello per riiuscire a ottenere lenecessarie per presentare la sua lista Pace Terra Dignità. Al momento è fermo a quota 90mila

Roma, 27 apr. (Adnkronos) - Michele Santoro lancia la sua richiesta d'aiuto sui social : "A tutti quelli che mi seguono e dal primo momento e hanno avuto fiducia in me, alle amiche e agli amici che si sono aggiunti a mano a mano alla nostra avventura, ai militanti comunisti e ai liberali che non ... Continua a leggere>>

"Aiuto". A santoro mancano le firme per presentarsi alle Europee - Come previsto proprio da questo giornale, già da subito l'incognita sarebbe stata la raccolta firme e l'appello di oggi conferma le difficoltà che il noto giornalista sta affrontando. santoro si ...

Europee ’24, la Dc di Cuffaro pronta a mobilitarsi per la lista di santoro - PALERMO – La Dc di Totò Cuffaro è pronta a mobilitarsi per aiutare Michele santoro a raccogliere le firme necessarie nel collegio Isole per potere presentare la lista Pace Terra e Dignità per le ...

Michele santoro e Raniero La Valle “fino all’ultimo respiro” (Laura Tussi) - Lunedì da Palermo, in diretta streaming da Piazza Verdi, si saprà se Pace Terra Dignità avrà raggiunto le firme utili in Sicilia e Sardegna*. Sui social la richiesta d’aiuto (link in coda) *”AIUTO!”*, ...

