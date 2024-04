AI e sostenibilità - dati satellitari e intelligenza artificiale per ridurre lo spreco d’acqua

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di sabato 27 aprile 2024) In un momento storico in cui l’accesso all’acqua potabile è cruciale per la salute e la sopravvivenza delle comunità in tutto il mondo, l’(AI) può essere una risorsa preziosa. L’incidenza crescente dei cambiamenti climatici ha amplificato le sfide legate alla gestione delle risorse idriche, rendendo necessario un approccio più sofisticato e tecnologicamente avanzato. l’AI per una gestione sostenibile delle risorse idriche L’AI offre una vasta gamma di applicazioni che possono contribuire in modo significativo alla conservazione e alla gestione sostenibile delle risorse idriche. Una delle sue potenzialità più interessanti risiede nella capacità di ottimizzare i consumi di acqua attraverso sistemi di monitoraggio e controllo. Con l’analisi deiin tempo reale, l’...