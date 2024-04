Agrifiera - attesa per il Pentathlon del Boscaiolo Il programma del 27 e 28 aprile

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 27 aprile 2024) San Giuliano Terme (Pisa), 282024 - Tra gli eventi in risalto sabato 27 e domenica 28 (giornata del territorio) il 2° F.I.Bdel“Campionato Italiano F.I.B. 2024”. Poi la cena dell'arboricoltore (domenica) e tante altre attrazioni. Intanto è stato allestito lo stand del dipartimento di Sucre in Colombia, regione che ha un patto di amicizia con il comune di San Giuliano Terme. Si comunica che nei giorni che vanno dal 25 al 28e il giorno 1° maggio sarà attivo il servizio bus navetta messo a disposizione dall'Amministrazione comunale per raggiungere(l'evento si svolge con orario 10:00-20:00). I punti di salita/discesa sono i seguenti: - a San Giuliano Terme: via Pietro Verri a San Giuliano Terme (pensilina bus in prossimità delle Poste) - Pontasserchio, ...