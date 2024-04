Aerofagia | sintomi - cause e cura

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di sabato 27 aprile 2024) In medicina si definisce “” la tendenza di alcuni pazienti a deglutire una quantità eccessiva di aria durante i pasti, riempiendo le vie digestive di aria che poi si deve liberare tramite eruttazioni, borborigmi e flatulenze e che dà origine a fenomeni di meteorismo e a crampi addominali dolorosi. Deglutire aria insieme al cibo è un fatto assolutamente normale, che fa parte della forma non patologica di deglutizione del cibo. L’aria entra insieme al cibo, ai liquidi o anche solo per la deglutizione della saliva. Circa il 70% dell’aria presente nell’intestino proviene dalla deglutizione, il 20% viene portata dai vasi sanguigni mentre il 10% è legata a fenomeni di fermentazione batterica degli alimenti ingeriti e digeriti dallo stomaco. Per riassorbire questi gas il corpo umano può contare sul meccanismo del riassorbimento ematico oppure può eliminare l’aria in ...