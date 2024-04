Aeffe 4 Torri a Macerata | Daremo tutto lo stesso

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 27 aprile 2024) Il campionato di Serie B è in dirittura d’arrivo e per l’Pallavolo Ferrara restano in programma le ultime tre giornate. Oggi i ragazzi di coach Andrea Fortunati saranno impegnati in trasferta aalle 17. I risultati per i playoff sono ormai definiti, ma la formazione estense sa di dover scendere in campo comunque con tutta la grinta e la concentrazione necessarie per chiudere al meglio questo campionato. Una prestazione che si deve ai tifosi, allo staff, alla società e in primis a sé stessi. Questo campionato ha visto alternarsi alti e bassi, ma ha messo in luce le potenzialità di una squadra giovane che partita dopo partita è riuscita a conquistare sempre più affiatamento e senso di squadra. L’obiettivo ora è quello di portare a casa più punti possibili in uesti ultimi scontri per raggiungere la maggior ...