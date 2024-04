Adiposità localizzate | cosa sono - caus - rimedi

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di sabato 27 aprile 2024) Leaccumuli di grasso in zone precise del corpo. Si associano quindi alla comparsa di inestetismi come pancetta e maniglie dell’amore e non vanno confuse con la cellulite. Infatti, quest’ultima consiste in una alterazione del tessuto cutaneo mentre l’localizzata è un semplice ingrandimento delle cellule adipose. Tra lee principali dellecila predisposizione genetica, l’età, la scarsa attività fisica e l’alimentazione scorretta; alcuni di questi fattoriquindi modificabili, altri no. Il genere può inoltre influenzare la regione in cui si accumula il grasso: ad esempio, gli uomini tendono ad accumulare adipe su fianchi e addome, mentre le donne su fianchi, addome, ...