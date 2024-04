Abusi su alunni minori - arrestato prof

(Di sabato 27 aprile 2024) 13.32 Un docente di un istituto scolastico superiore della Capitale è statodai carabinieri per aver abusato di alcuni studenti minorenni. I militari del Nucleo Investigativo hanno eseguito un'ordinanza emessa dal gip con cui è stata disposta la misura degli arresti domiciliari perché indiziato di violenza sessuale. Le indagini sono partite dalla denuncia di un genitore di una delle vittime e sono proseguite con l'acquisizione di un'ulteriore denuncia di un dirigente scolastico e segnalazioni di altri studenti.

