Aborto - Roccella | non bisogna far ascoltare alle donne battitto nascituri

(Di sabato 27 aprile 2024) Pescara, 27 apr. (askanews) – Faril battito del nascituro a una donna che decide di portare a termine una interruzione volontaria di gravidanza “è una cosa che nonfare”. Lo ha detto la ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità Eugenia Mariaa margine dell’evento di Fratelli d’Italia a Pescara, rispondendo a una domanda sul caso sollevato dal Centro antiviolenza di Aosta, secondo cui alcunesarebbero state obbligate a sentire il battito del feto all’interno di presidi sanitari pubblici a cui si erano rivolte per una interruzione volontaria di gravidanza. “Non è stato certamente un volontario a fare questo perché per fare sentire il battito c’è bisogno di una ecografia e di un ginecologo, quindi è stata una prassi di un ginecologo ed è giusto che emerga sulla stampa ...

