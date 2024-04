Aborto - la denuncia ad Aosta | Donne costrette ad ascoltare battito del feto dai volontari

(Di sabato 27 aprile 2024) Il Centrocontro la violenza: "Sottoposte a indebite interferenze e pressioni con il preciso intento di dissuaderle dalla scelta di abortire, personalissima e spesso sofferta" "Sono pervenute al Centrocontro la violenza disegnalazioni diche, giunte in presidi sanitari pubblici del territorio regionale per accedere all’interruzionea di gravidanza, sono

