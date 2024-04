Abbiamo un profumo | le accuse a Fassino - il silenzio freddo del Pd e il giallo del precedente

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 27 aprile 2024) Uninquietante. Che stravolge completamente la chiave di lettura data fino ad oggi. Un'interpretazione correttamente garantista, figlia della logica, del buon senso e della stima per un politico così affermato e tutt'altro che indigente. Stanno emergendo nuovi, clamorosi dettagli sulla vicenda che ha visto coinvolto l'ex ministro della Giustizia, Piero. Accusato, come è ormai arcinoto, di aver rubato unal duty free di Fiumicino. Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Ansa, già in passato l'esponente del Partito Democratico sarebbe stato riconosciuto come autore di un furto nel medesimo negozio del Terminal 1 dell'aeroporto capitolino. Lo stesso nel quale è stato prima pizzicato, poi bloccato con in tasca una confezione diChanel non pagata ed infine denunciato lo scorso 15 ...