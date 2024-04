A Sinner è bastato un incontro | ha perso la testa per lei

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di sabato 27 aprile 2024)se n’è innamorato a prima vista e non ha potuto fare altro che arrendersi ai suoi sentimenti: c’è una new entry nella sua vita. Lo avevamo lasciato con un garage da campione ma tutto sommato “discreto”, diciamo così. Non paragonabile, di certo, a quello di sportivi “malati” di motori come, ad esempio, Cristiano Ronaldo, che ama circondarsi di bolidi fiammanti a tantissimi zeri. Jannikama le auto e non lo ha mai negato, ma fino a questo momento si è dato un certo contegno. Jannik(Instagram) – ilveggente.itAnche perché l’azzurro, a differenza di altri sportivi con una certa disponibilità economica, non è solito sperperare il denaro che guadagna sui campi di mezzo mondo. Non gli piace farne un uso improprio, tant’è che vero che qualche tempo fa, in un’intervista a Vanity Fair, aveva candidamente ammesso di guardare ...