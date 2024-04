A Pescara il G-day per Meloni candidata - Salvini solo in video

(Di sabato 27 aprile 2024), 27 apr. (askanews) – C’è una versione ufficiale che parla di decisione nota da tempo, di motivi strettamente personali, di impegni familiari inderogabili. E poi c’è quella ufficiosa, che racconta di un Matteoche ha scelto di sottrarsi a un duplice imbarazzo. Domani, dopo mesi di suspence vera o presunta, Giorgiaannuncerà la sua candidatura alle elezioni Europee come capolista di Fratelli d’Italia in tutte le circoscrizioni. L’occasione scelta è la conferenza programmatica del partito che si sta svolgendo ae che segna di fatto l’inizio della campagna elettorale per un appuntamento che iani considerano più che fondamentale, dirimente. Tutto è stato studiato da tempo, nei minimi particolari, a cominciare dall’effetto scenico del mare che farà da sfondo ...

Il Governo Meloni annuncia lo stanziamento di 720 milioni di euro per la ferrovia Roma-Pescara . L'opera era già finanziata con il Pnrr , ma in estate l'esecutivo aveva spostato i fondi su interventi giudicati più urgenti.Continua a leggere Continua a leggere>>

L’effetto è straniante. Sul palco di Pescara , la premier Giorgia Meloni rimarca più volte l’unità del centrodestra . Da una parte, dice, c’è un centrodestra che quest’anno festeggia 30 anni e che “sta insieme per scelta e non per interesse”, dall’altra avversari che “sono tutti alleati ma si ... Continua a leggere>>

Il leader della Lega Matteo Salvini dà forfait. Diversamente da quanto annunciato e previsto, domenica non sarà in presenza a Pescara per partecipare alla conferenza programmatica di Fratelli d’Italia. Come si legge nell’aggiornamento dell’agenda, il leader della Lega interverrà in ... Continua a leggere>>

"Classi separate per i disabili". Bufera (bipartisan) sulle parole di Vannacci - Il generale, neo candidato alle elezioni europee con la Lega, si è espresso favorevolmente della divisione degli alunni "in base alle loro capacità". Gli alleati di centrodestra prendono le distanze.

Continua a leggere>>

Classi per disabili, Vannacci imbarazza il centrodestra. Giorgetti, non è della Lega. Il generale, snaturate le mie parole - Il militare ha precisato di non aver mai suggerito l’idea di classi separate per i disabili. Salvo poi cancellare il post sostituendolo con un'altro in cui ha invitato a leggere gli articoli senza fe ...

Continua a leggere>>

Premierato, il sì della Camera al ddl sull’autonomia differenziata sblocca l’iter della riforma cara a Meloni, in Aula dal 6 maggio - Il passo sull'autonomia rafforza l'accordo tra la Lega e FdI e facilita l'iter in Senato per la riforma prioritaria per il partito della premier ...

Continua a leggere>>