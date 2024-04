A Ortignano Raggiolo - in scena anche gli operai acrobati per una pianta pericolante

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 27 aprile 2024) Arezzo, 27 aprile 2024 – I lavori per la manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua non si fermano neppure in occasione del ponte del 25 aprile. In tutto il comprensorio Alto Valdarno i cantieri sono aperti e, in qualche caso, offronointerventi mozzafiato. Sul Teggina 2 amattinata di lavoro per gliche hanno eliminato unadi grandi dimensioni, il cui crollo avrebbe potuto creare pericolose interferenze e ostacolare il regolare deflusso dell’acqua. In poco tempo la criticità è stata risolta con l’utilizzo di una piattaforma aerea che ha offertoun pizzico di suspance. Meno eclatanti nell’esecuzione ma non nel risultato le lavorazioni portate a termine sul Fosso Rovella o Roille. Qui ...