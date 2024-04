10_11 - comfort sì ma di lusso

Leggi tutta la notizia su ilgiornale

(Di sabato 27 aprile 2024) Il ristorante del Portrait Milano ha rinunciato al fine dining per proporre una ottima cucina di tradizione all’insegna della dialettica esclusivo/inclusivo. Noto per la Pasta in bianco propone anche dei notevoli Mondeghili. E poi una sala efficientissima e degli ottimi cocktail