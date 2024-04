Zirkzee talento in vetrina - ma con degli istinti da migliorare

(Di venerdì 26 aprile 2024) Le voci di mercato dell’Inter arrivano anche a Joshua. L’olandese è una delle rivelazioni di questa Serie A, ma tra tantodimostrato ci sono delle cose in cui deve ancorache vanno tenute presenti. RIVELAZIONE DEL CAMPIONATO –è forse la principale rivelazione della Serie A 2023-2024. Il classe 2001 è stato responsabilizzato dalle scelte del Bologna sul mercato, e da titolare è diventato il centro di tutto il gioco offensivo di Thiago Motta. Diventando così uno dei giocatori più belli da vedere di tutto il campionato. Tra tanta bellezza però il giocatore ha ancoraambiti in cui crescere. Che sono pure quelli centrali del suo ruolo. CENTRAVANTI ATIPICO –ha il fisico da centravanti classico, ma un’interpretazione del ruolo che è opposta. ...

La Stampa - Da zirkzee a Dorgu, Juventus e Milan si sfidano sul mercato. E c'è il 'caso' Camarda... - Conto alla rovescia per la sfida tra Juventus e Milan all'Allianz Stadium, in programma sabato alle 18. In gioco non c'è lo scudetto, vinto dall'Inter.

zirkzee Milan, una nuova squadra si aggiunge alla corsa per l’attaccante del Bologna: si prospetta una dura asta in estate. I dettagli - zirkzee Milan, una nuova squadra si aggiunge alla corsa per l’attaccante del Bologna: si prospetta una dura asta in estate. I dettagli sul futuro dell’olandese In estate si prospetta una vera e propri ...

Bologna zirkzee: un altro club sull’attaccante olandese - Il Bologna si aspetta un’asta nella prossima sessione di calciomercato per Joshua zirkzee: oltre a Milan e Inter, un’altra big su di lui In estate si prospetta una vera e propria asta per accaparrarsi ...

