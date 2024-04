Ziggo Sport prolunga fino al 2029 la partnership con la Serie A in Olanda

(Di venerdì 26 aprile 2024): il calcio italiano dellaA sarà disponibile sul canaleivoal. Come parte dell’accordo, sono acquisiti anche i diritti della Coppa Italia e della Supercoppa italiana. “LaA, la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana sono parti indispensabili dell’ampia offerta calcistica di. Oltre alla Liga spagnola … L'articolo proviene dain TV.

Apocalyptische serie onverminderd populair: 'Dikke aanrader, echt super goed!' - serieliefhebbers raken voorlopig niet uitgepraat over Fallout (2024– ). De apocalyptische serie gebaseerd op de gelijknamige games staat nog ...

Continua a leggere>>

Netflix komt volgende week met zomerse Nederlandse serie - Nederland kan zich opmaken voor de komst van een nieuwe eigen Original-serie op Netflix. Volgende week brengt de streamingdienst namelijk al ...

Continua a leggere>>

Big Time Rush verplaatst show in 013 naar ziggo Dome - Big Time Rush gaat een maatje groter. De boyband heeft zijn concert in het Tilburgse 013 verplaatst naar de ziggo Dome in Amsterdam.

Continua a leggere>>