Xi a Blinken - ' Usa e Cina siano partne - non rivali'

Seul, dalla nostra inviata. Ieri il segretario di stato americano Antony Blinken è arrivato a Shanghai, per l'inizio di una missione diplomatica difficile quasi quanto quella di gi...

Il viaggio di Antony Blinken in Cina arriva in concomitanza con l'emergere di tensioni che minacciano di riscaldare il complesso rapporto tra il gigante asiatico e gli Stati Uniti. The post La missione (impossibile) di Blinken in Cina appeared first on InsideOver.

