Webuild - bilancio e nuovo Cda lanciano titolo in Borsa +5,17%

(Di venerdì 26 aprile 2024) (Adnkronos) – Giornata particolarmente brillante inperche, dopo l'approvazione del2023 e la nomina delConsiglio di amministrazione, che ha riconfermato Pietro Salini come amministratore delegato, chiude la seduta odierna di scambi in deciso rialzo: ilbalza a quota +5,17% attestandosi a 2,27 euro per azione. L'assemblea degli azionisti della L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Milano, 26 apr. (Adnkronos) - Giornata particolarmente brillante in Borsa per Webuild che, dopo l'approvazione del bilancio 2023 e la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione, che ha riconfermato Pietro Salini come amministratore delegato, chiude la seduta odierna di scambi in deciso rialzo: ... Continua a leggere>>

Giornata particolarmente brillante in Borsa per Webuild che, dopo l'approvazione del bilancio 2023 e la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione, che ha riconfermato Pietro Salini come amministratore delegato, chiude la seduta odierna di scambi in deciso rialzo: il titolo balza a quota +5,17% ... Continua a leggere>>

(Adnkronos) – Giornata particolarmente brillante in Borsa per Webuild che, dopo l'approvazione del bilancio 2023 e la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione, che ha riconfermato Pietro Salini come amministratore delegato, chiude la seduta odierna di scambi in deciso rialzo: il titolo balza a ... Continua a leggere>>

Profumo rubato da Fassino, gli addetti del duty free di Fiumicino: “Lo aveva già fatto in precedenza” - Non sarebbe stata la prima volta. Dopo il presunto tentato furto di un profumo Chanel al duty free di Fiumicino, svelato dal Fatto Quotidiano, che è costato una denuncia a Piero Fassino, emergerebbe c ...

Continua a leggere>>

“L’aborto deve essere libero, sicuro e accessibile in tutta Europa”: la petizione alla commissione Ue - Presentata e ufficialmente registrata dalla Commissione Europea come ‘Iniziativa dei cittadini europei’ (ICE), la petizione chiede che gli Stati membri offrano un sostegno finanziario per agevolare l’ ...

Continua a leggere>>

webuild, bilancio e nuovo Cda lanciano titolo in Borsa (+5,17%) - Giornata particolarmente brillante in Borsa per webuild che, dopo l'approvazione del bilancio 2023 e la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione, che ha riconfermato Pietro Salini come amministra ...

Continua a leggere>>