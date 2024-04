Volley B1 donne Panchina Vtb a Ghiselli - dopo la retrocessione

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 26 aprile 2024) Sarà Fabiol’allenatore delTeam Bologna, reduce dallain B1. Il club nelle ultime settimane aveva avuto contatti con Ettore Guidetti, reduce dallain B1 con Soverato, e Turrini, in forza alla Fatro, senza trovare l’accordo. Alla fine ha optato per promuovere il tecnico, che nel 2021-22 ha guidato il Clai Imola in B1 e che nell’ultima stagione ha diretto la squadra giovanile Vtb di serie C. L’ufficialità, salvo sorprese, dovrebbe arrivare nei prossimi giorni. Sistemata la casella dell’allenatore, ilTeam Bologna può iniziare il mercato. Il club vorrebbe confermare il libero Rebecca Laporta, in scadenza, che ha interessamenti in A2 e A1. m. g.