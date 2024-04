Viabilità Roma Regione Lazio del 26-04-2024 ore 09 | 45

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 26 aprile 2024)DEL 26 APRILE 2026 ORE 9.35 FEDERICO DI LERNIA NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO SEGNALANDO TRAFFICO BLOCCATO PER INCIDENTE TRA 2 VEICOLI SULLA A1 MILANO NAPOLI ALL’ALTEZZA DEL NODO A1 A24 NEI DUE SENSI DI MARCIA TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE PRINCIPALI STRADE DELLA; FANNO ECCEZIONE DEI BREVI RALLENTAMENTI A TRATTI SULLA CASSIA TRA L’OGATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI E DELLE CODE PER LAVORI SULLA NETTUNESE TRA CECCHINA E FONTANA DI PAPAANCHE QUI NEI DUE SENSI RICORDIAMO CHE OGGI è PREVISTO UNO SCIOPERTO DEL TRASPORTO PUBLICO LOCALE DALLE 8.30 ALLE 12.30. POSSIBILI STOP, PER BUS, FILOBUS, TRAM, METROPOLITANE, TERMINI-CENTOCELLE. METRE E-CIVITA CASTELLANA-VITERBO DA FEDERICO DI LERNIA ...