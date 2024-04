Poca trasparenza, molti dubbi sulla reale disponibilità di risorse per finanziare le misure del Pnrr relative alla sanità, complessi iter di trasferimento di fondi da un canale... Continua a leggere>>

La revisione del Pnrr ancora non va giù agli enti locali. I Comuni si erano detti soddisfatti del decreto sui rifinanziamenti ma ora le Regioni vanno all’attacco sui t agli alla sanità che toglie rebbero loro 1,2 miliardi di euro. Risorse che, assicura il ministro Raffaele Fitto, sono ampiamente ... Continua a leggere>>

Roma, 23 apr (Adnkronos) - "La revisione del Pnrr è stata attuata dopo un lungo confronto con la Commissione europea. Non abbiamo fatto una scelta autonoma ma un lavoro serio sulla base delle indicazioni europee". Lo ha detto il ministro Raffaele Fitto nelle repliche in Senato sul Dl Pnrr . Continua a leggere>>

pnrr: ok Bruxelles a richiesta Italia revisione, sono modifiche tecniche (RCO) - Versati a Roma oltre meta' dei fondi assegnati (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 26 apr - La Commissione ha approvato la richiesta di revisione mirata del piano di ripresa e resilienza dell'I ...

Continua a leggere>>

Via libera Ue alla revisione tecnica del pnrr italiano - La Commissione europea ha approvato oggi la richiesta di revisione mirata del pnrr dell'Italia, a seguito della domanda presentata il 4 marzo 2024. Le modifiche proposte sono di carattere tecnico.

Continua a leggere>>

Al via il restauro delle fontane: in piazza Farnese e piazza della Rotonda pronte per novembre - Gli interventi sulle tre fontane cinquecentesche sono finanziati con i fondi pnrr legati al progetto Caput Mundi ...

Continua a leggere>>