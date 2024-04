Via alla stagione balneare a Ostia - la promessa del Campidoglio | bagni pubblici e lotta al ‘lungomuro’

(Di venerdì 26 aprile 2024) Presentata dal sindaco Gualtieri e dall'assessore Zevi la delibera per la valorizzazione e riqualificazione del litorale romano. "Il rilancio del Mare di Roma è una questione di grande importanza per questa amministrazione", ha detto il primo cittadino.

Hanno preso il via gli interventi di derattizzazione delle scogliere a Napoli : ecco i luoghi in cui è temporaneamente interdetto l’accesso. In previsione degli interventi di derattizzazione delle scogliere a Napoli , che hanno avuto inizio il giorno 18 marzo 2024 e termineranno il giorno 12 aprile ... Continua a leggere>>

A meno di un mese dall’inizio della stagione , stabilimenti e gestori si trovano letteralmente in alto mare. Una visuale della folla sulle spiagge del Litorale Romano, dove migliaia di persone si sono riversate a causa delle elevate temperature per le prime tintarelle di stagione – ... Continua a leggere>>

Teramo - Nonostante siamo ancora ad aprile, sembra che la Stagione Balneare abbia già preso il via per molti, come testimoniato dai Primi coraggiosi che ieri hanno fatto il loro primo tuffo in Mare . Il caldo estivo Anticipato ha spinto molte persone a concedersi il lusso di un bagno rinfrescante, ... Continua a leggere>>

Al via stagione balneare Roma, ok ai nuovi criteri per i bandi pubblici - ROMA (ITALPRESS) - La Giunta Capitolina oggi ha approvato la delibera che stabilisce le linee guida e gli indirizzi agli Uffici per la realizzazione di ban ...

'Decoro e servizi', dal 1 maggio al via a Roma stagione balneare - Il primo maggio si apre per Roma la stagione balneare e sono tre gli obiettivi del Campidoglio: accesso, servizi e decoro per le spiagge libere, continuità delle concessioni per la stagione 2024, prev ...

Balneari: Gualtieri, nostri bandi possono essere modello nazionale su Bolkestein - L'obiettivo a regime sono le concessioni pluriennali", ha detto il sindaco durante la presentazione della stagione balneare 2024 ...

