Verso una generazione europea libera dal tabacco 

(Di venerdì 26 aprile 2024) L’Unione si è posta l’obiettivo di portare il numero di fumatori dal 25 al 5 per cento della popolazione entro il 2040. Ecco quali sono gli interessi economici legati al fumo e i costi sociali e sanitari che comporta. Il video. Leggi

Roma, 5 feb. (Adnkronos) – Un bar nel pieno della movida sanremese, i cornetti caldi di prima mattina, la macchina per il caffè fumante e due baristi d’eccezione a prendere le ordinazioni: Francesco Renga e Nek. Il duo in gara a Sanremo con ‘Pazza di te’ sceglie di incontrare informalmente la ... Continua a leggere>>

Emilio Casalini conduce Generazione Bellezza Venti nuove storie dedicate ad un Paese, l’Italia, che ha ancora la voglia di cambiare le cose, un viaggio in compagnia di chi insegue un sogno, anche quando molti lo credono impossibile. Stasera alle 20.15 su Rai 3, riparte Generazione Bellezza – ... Continua a leggere>>

Inter: Acerbi, ho giocato con la pubalgia ma posso recuperare - Conquistato lo scudetto con l'Inter, ora Francesco Acerbi punta il mirino verso l'obiettivo Europei 2024 con l'Italia. Il difensore nerazzurro potrebbe così saltare le ultime gare di campionato, anche ...

Continua a leggere>>

Di generazione in generazione: Jaguar giura fedeltà alla Formula E fino al 2030 - Il Costruttore inglese in pista con la GEN3Evo nel prossimo biennio, poi con la ancora più futuribile GEN4 dal 2027 in avanti ...

Continua a leggere>>

FE | Jaguar conferma il suo impegno fino al 2030 per la Gen 4 - La Formula E ha presentato nella giornata di ieri la Gen 3 Evo, ma dietro le quinte sta già lavorando verso il futuro, più nello specifico la Gen 4 che debutterà nella stagione 2026/2027. Nelle scorse ...

Continua a leggere>>