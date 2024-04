Verissimo - scopri tutti gli ospiti del weekend

(Di venerdì 26 aprile 2024), eccoglidel: Federico Lauri, Francesca Chillemi, Can Yaman e tanti altri Sabato 27 e domenica 28 aprile, alle ore 16.30 su Canale 5, nuovoin compagnia di “”, condotto da Silvia Toffanin. Sabato: Agli attori Francesca Chillemi e Can Yaman, impegnati con la seconda stagione della serie “Viola come il mare”, già visibile su Mediaset Infinity e in onda su Canale 5 dal 3 maggio. Federico Lauri, conosciuto come Federico Fashion Style, racconterà per la prima volta in tv della grave aggressione subita recentemente. Dal serale di “Amici” il percorso delle ultime concorrenti eliminate: la cantante Lil Jolie e la ballerina Gaia. E dal successo riscosso con i suoi monologhi, recentemente, proprio nel talent di Maria De ...

Sabato scorso i giocatori sono scesi in campo al Montecatini Golf per una tappa del circuito MC Tour. La formula a coppie ha permesso di unire agonismo e divertimento. Gianfranco Ridolfi e Michele Giaconi hanno tenuto fede al pronostico che li vedeva favoriti al via, imponendosi con 78 colpi. ... Continua a leggere>>

“Non tutti i weekend potranno essere come Austin, ma l’importante è lottare per le prime posizioni. Jerez è un’ottima possibilità di poter continuare a lottare per le posizioni di vertice. Possiamo essere competitivi anche qui”. Lo ha detto il pilota della Aprilia, Maverick Vinales , in conferenza ... Continua a leggere>>

FIDAF - IFL2, 9FL & Flag Football: il programma del weekend - Programma intenso e variegato anche questo weekend, con la Week 8 della IFL2, la Week 9 della 9FL e i Campionati Flag junior e femminile. Tre partite in programma in IFL2, con i Gironi A e C impegnati ...

Continua a leggere>>

Meteo Sicilia, sole e temperature in aumento: le previsioni del weekend - Meteo Sicilia: previsto sole e temperature in aumento per l'ultimo weekend di aprile nell'intera isola siciliana.

Continua a leggere>>

Baseball, prima in casa per New Rimini: si sfida Rovigo - Primo impegno casalingo domani per New Rimini, che alle 15.00 e alle 20.00 affronta l’Itas Mutua Rovigo. Dopo la Crocetta, arriva un’altra formazione molto ambiziosa nel girone C della serie A di base ...

Continua a leggere>>