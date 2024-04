Verissimo | ospiti e interviste esclusive del weekend 27 e 28 aprile 2024

Verissimo , ospiti e anticipazioni della puntata del 21 aprile 2024 su Canale 5 oggi , domenica 21 aprile 2024 , alle ore 16,30 su Canale 5 va in onda Verissimo , il talk show più seguito del weekend guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa puntata , la ... Continua a leggere>>

Come di consueto, Silvia Toffanin torna in onda con una nuova puntata di Verissimo, in onda su Canale 5 domenica 21 aprile a partire dalle ore 16.30. Un gran numero di ospiti e di seguito riportiamo chi sarà nel suo studio. Verissimo, gli ospiti del 21 aprile Una puntata speciale, in parte ...

Continua a leggere>>