Venticano | L’Arma dei Carabinieri prende parte alla 45esima Fiera Campionaria con uno stand espositivo

oggi alle 10,30 ai giardini della Biblioteca comunale sarà inaugurata una lapide commemorativa in onore dei caduti dell’Arma dei carabinieri . È stata posata dagli operai comunali dopo che il Comune ha accettato il dono di un cittadino il quale ha coinvolto l’amministrazione nel ricordo degli ... Continua a leggere>>

Latina – Ultimamente sul territorio Pontino, si sono verificate truffe soprattutto ai danni di anziani; tra i molteplici artifizi utilizzati ci sono quelli in cui i truffatori si presentano come personale delle Forze dell’Ordine o incaricati di pubblico servizio per indurre le vittime a consegnare ...

Continua a leggere>>